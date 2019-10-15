المرحلة الأولى من سباق قوارب التجديف التراثية في دبي

يُعتبر سباق التجديف التراثي تقليداً شعبياً متوارثاً في دولة الإمارات حتى قبل أن يتم إدراجه رسمياً ضمن الرياضات المحلية في العام 1974. يعمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تكريس هذا السباق ليكون جزءاً أساسياً من فعاليات الرياضات المائية، التي تمتدّ لثمانية أشهر وتتضمّن أنشطةً متعددة مثل الإبحار وركوب الأمواج والتجديف.



استمتع بطقس دبي الرائع وشاهد نجوم هذه الرياضة المحليّين والعالميّين وهم يستعرضون مهاراتهم ويتنافسون على الفوز في أجواء مليئة بالحماسة والتشويق.

التاريخ 19 أكتوبر 2019 الفئة رياضة الموقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الهاتف +971 4 399 5777 رسم الدخول الدخول مجاني الدخول تُحدد لاحقاً الموقع الإلكتروني https://dimc.ae/calendar