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المرحلة الأولى من سباق قوارب التجديف التراثية في دبي

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 06:29
The first stage of Dubai's traditional rowing boat race
The first stage of Dubai's traditional rowing boat race

يُعتبر سباق التجديف التراثي تقليداً شعبياً متوارثاً في دولة الإمارات حتى قبل أن يتم إدراجه رسمياً ضمن الرياضات المحلية في العام 1974. يعمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تكريس هذا السباق ليكون جزءاً أساسياً من فعاليات الرياضات المائية، التي تمتدّ لثمانية أشهر وتتضمّن أنشطةً متعددة مثل الإبحار وركوب الأمواج والتجديف.

استمتع بطقس دبي الرائع وشاهد نجوم هذه الرياضة المحليّين والعالميّين وهم يستعرضون مهاراتهم ويتنافسون على الفوز في أجواء مليئة بالحماسة والتشويق.

 

 

التاريخ 19 أكتوبر 2019
الفئة رياضة
الموقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الهاتف +971 4 399 5777
رسم الدخول الدخول مجاني
الدخول تُحدد لاحقاً
الموقع الإلكتروني https://dimc.ae/calendar

 

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