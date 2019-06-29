المسرح الشمالي حلم الكثير من الفنانين!

المسرح الشمالي، مسرح الشعر..الذي رممته قبل سنوات سواعد شبابية اردنية، ليضاف الى فضاءات جرش، وليكون شاهدا على الابداع الانساني، بوقوف الفرق والمطربين والعازفين من مختلف بقاع العالم،ومازالت في الذاكرة تلك الليلة للاميرة اليابانية الشاعرة، والتي كانت في بث مباشر بين جرش وطوكيو.

هذا العام تصمم ادارة المهرجان برنامجا يعيد الالق للمهرجان، سيجعل في قادم الايام هذا المسرح حلم كثير من نجوم الغناء، حيث بعد يوم الافتتاح، سيلتقي السوسن الاردني بالياسمين التونسي، حيث الاطلالة الاولى ستكون للفنانة الاردنية" زين عوض"،ولديها رصيد من الاغاني، ومن الوان مختلفة،وختام الليلة مع النجم التونسي "لطفي بشناق" بحضورة الكبير،وانحيازه للانسان والوطن.

الليلة الثانية مع الصوت المثقف" مكادي نحاس"،عاشقة تراث المشرق العربي،حيث سيكون الجمهور مع ليلة تستعرض فيها امكانيات صوتها،باغان من ىتراث بلاد الشام، والرافدين.

في نفس الليلة، سيكون حضور جديد للفنانة"جاهدة وهبة" ابنة البقاع الغربي، التي ستقدم من روحها الهائمة ،حيث "يطير الحمام" في فضاء جرش مع قصائد كلاسيكية وحديثة، وستشاركها الشاعرة"ماجدة داغر" في توليفة درامية من الايقاع والنغم. ليلة اردنية خالصة، تشارك بها الفنانة والممثلة بيسان كمال،وعندليب الاردن ، العندليب الاشقر" عطالله هنديله"، احد اهم من غنوا الحليميات، باحساسه العميق وثقافته الموسيقية، وامكانياته الصوتية، وكذلك الفنان "محمد الحوري"، نجم "اراب ايدول"، والذي يمزج مابين الغناء الفلكلوري والشعبي.

ليلة الفرق الغنائية، حيث سيكون الجمهور مع فرقة اوبرا الاسكندية، التي ستقدم مختارات من روائع الطرب العربي،ثم فرقة "نايا النسائية" التي ستقدم تنويعات من الغناء الاردني والعربي.

ليلة اردنية يشارك بها الفنان" سعد ابو تايه"الذي سيقدم مجموعة من الاغاني الشعبية والوطنية، ثم فرقة" اوتستراد"،الذين يمزجون مابين الثيمات الغربية،بموسيقى البوب، مع ايقاعات كلاسيكية، ومقامات تقليدية،والمهرجان يعطي فرصة لفرق تعتقد انها تقدم موسيقى بديلة.

ليلة اردنية اخرى، يشارك بها الفنان "على حمادة" بمجموعة من الاغاني الشعبية، ثم الفنان" ثمين حداد"، ببعض الاغاني الوطنية، والفلكلورية ومن اغانية الخاصة، وسيكون ختام الليلة مع الفنان"فادي سمير"،احد الاصوات الشابه،شارك مع فرقة الفحيص للموسيقى العربية، ويجيد اداء الالوان الغنائية المختلفة.

ليلة استثنائية، حيث"سلاطين وشيوخ الطرب" القادمين من حلب،واحدة من اشهر الفرق في الشرق الاوسط،جاؤا لينروا عبق الابداع في فضاءات جرش، حيث الموشحات والقصائد الطربية، وهي اختيار موفق ،وستكون امسية مليئة بمفاجاّت ستقدمها على المسرح الشمالي.

الفنانة المتميزة" عبير نعمة"، صاحبة "كيف لي ان اشفى من حبك؟"،وصاحبة الاداء المدهش لمختلف انماط الغناء العربي، وهي اضافة مهمة للمهرجان، سيعيش معها الجمهور بتنويعات من الغناء الجميل.

ختام ليالي المسرح الشمالي في جرش، مع نجمتين " نداء شرارة وكارولين ماضي "،حيث البداية مع الفنانة"نداء" نجمة "ذا فويس"،وصاحبة الصوت المتمكن، وقدرتها على التنقل بين المساحات الصوتية بسهولة، واداء مختلف الوان الغناء بسلاسة، واجتهادها بتنوع اغانيها، واختيار المفردة العذبة،والجملة اللحنية الجميلة، وختام الامسية مع الفنانة" كارولين ماضي" التي عززت موهبتها بالدراسة الاكاديمية،واختارت الصعب من الغناء،واخذت من قصائد شعراء اردنيين وعرب، الى جانب اهتمامها بالسنوات الاخيرة بالغناء الصوفي.

وبهذا االبرنامج فان فضاءات المسرح الشمالي، تمثل بانوراما لفنون وفلكلور وتراث وابداعات الشعوب ، وهذا هو الهدف الاسمى من اقامة المهرجان، بخلق حالة من التلاقي والمثاقفة والاقتراب والفهم بين الشعوب من خلال ابداعاتها، فالفن الخالص هو لغة انسانية، لاتتوقف عند الحواجز العادية، بل تؤكد على القيم العليا، والاحتفاء بالانسان اينما كان.