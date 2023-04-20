المسلسل المغربي "كاينة ظروف" يتعرض للهجوم.. وكاتبة العمل ترد

تعرض المسلسل المغربي " كاينة ظروف " للانتقاد والهجوم؛ بسبب تضمنه مشهدً لشابة تفارق الحياة بعد تبرعها لشقيقتها بطليتها.

المسلسل المغربي "كيانة ظروف" يثير الجدل

في التفاصيل، تضمن الحلقة الـ25 من العمل مشهد وفاة الشابة "زهور"، التي تجسد دورها الفممثلة المغربية رباب كويد، إثر معناتها من مضاعفات صحية عقب تبرعها بكليتها لأخيها، الذي يعاني من فشل كلوي حاد.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فكرة ربط التبرع بالأعضاء بالموت، بدلًا من التشجيع عليه لأهداف إنسانية، كما رفض أخصائيو أمراض الكلى مثل هذا النوع من الرسائل، التي من شانها إثارة الخوف في قلوب ممن يفكرون بالتبرع بأعضائهم في المغرب.

وحرض الأخصائيون على طمأنة المتابعين بشأن سلامة عملية التبرع، ودعوا لتوتظيف الفن بطريقة إيجابية تشجع على التبرع بالأعضاء.

كاتبة مسلسل "كاينة ظروف" ترد على الهجوم

بدورها ، خرجت كاتبة سيناريو العمل بشرى مالك للرد على الانتقادات، لافتةً إلى أنها لم تهدف بالمشهد تخويف المشاهيدن من عملية التبرع بالأعضاء، نافيةً أن يكون سبب وفاة "زهرة" ناجمًا من تبرعها بكليتها.

وقالت في تصريح لها: "لو كانت الغاية من وفاة الشخصية متعلقة بالتبرع بالأعضاء، لتوفيت مباشرة بعد خروجها من العملية الجراحية دون أن تتعرض لتعفن بعد الجراحة بسبب الاستهتار بصحتها".

وشدد أن "وفاة الشابة مرتبط بالإهمال الطبي، بعد أن رفضت الكشف عن الألم الذي كانت تعانيه لشقيقها، الذي كان يصر عليها لزيارة الطبيب، قبل أن تتوفى بعد تدهور حالتها الصحية في صمت".

وبيَّنت مالك أنها توقعت الجدل الحاصل حول المشهد، لذلك حرصت على إيضاح أسباب وفاة "زهرة" في الحلقات السابقة، التي تنصب على الإهمال الطبي.

