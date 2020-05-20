المصريون يختارون نيللي كريم كأفضل ممثلة في رمضان

أحدث مسلسل (بـ100 وش) ضجة كبيرة منذ بداية الحلقة الأولى، والتف معظم الشعب المصري بمختلف الفئات العمرية حول أبطال المسلسل وبالأخص نيللي كريم وآسر ياسين.

وقامت عدسة (صدى البلد) باستطلاع آراء المواطنين حول الممثلة الأفضل في رمضان، واكتسحت نيللي كريم وتلتها مي عمر وجاءت بعض الآراء كالآتي: قال أحدهم إن قصة المسلسل كوميدية ومثيرة في نفس الوقت إضافة إلي دور نيلي كريم المبهج بعد أدوار النكد يدل انها ممثلة من العيار الثقيل و تستحق لقب الأفضل في رمضان.

بينما قال آخر، إنه معجب بأداء نيلي كريم هذا العام و لم يكن يتوقع ان تكون بهذة الحرفية في الادوار الكوميدية بالاضافة الى مي عمر في مسلسل (الفتوة).

بينما رأى آخر، أن مي عمر هي الأفضل في رمضان بدون منازع قائلا: (مي تستحق الأفضل وبجدارة).