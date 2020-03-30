المطربة المصرية إيناس عز الدين تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا (فيديو)

أعلنت المطربة المصرية إيناس عز الدين، التي نالت شهرتها من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وظهرت إيناس في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، وقالت فيه: "الأعراض بدأت في الظهور ومن ثم اكتشفت المرض، الأمر بدأ عندما تواجدت في المغرب منذ 3 أسابيع، واكتشفت بعد عودتي إلى مصر حمل أحد المسافرين للفيروس على الطائرة دون أن يخبر أحدًا".

وأضافت: "شعرت بصداع وضيق في التنفس بعد عودتي من المغرب بيومين، ثم تزايدت حدة الأعراض إلا أنني لم أشعر بارتفاع درجة الحرارة".

وتابعت: "في البداية كنت أعتقد أن الأمر مجرد وهم بسبب الأوضاع الراهنة وبعد عدة أيام قامت وزارة الصحة بالاتصال بي كإجراء روتيني يحدث مع كل شخص عائد من الخارج واكتشفت أنه كان هناك أحد ركاب الطائرة مصابا بفيروس كورونا".

وأردفت: "ملتزمة حاليا بالحجز المنزلي بمفردي، ولم أختلط بأهلي أو أي شخص خلال الفترة الماضية".

وانتقدت الفنانة المصرية، الخطوط الساخنة التي وفرتها وزارة الصحة للاتصال بأحدها حال شعور أي شخص بأعراض كورونا، مشيرة إلى أنه عندما يخبرهم أحد بعدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة يؤكدون له عدم الإصابة بكورونا ويطلبون منه الالتزام بالتواجد في المنزل.

وأكملت: "الأعراض تختلف من شخص لآخر، ليس ضروريًا أن تكون درجة الحرارة مرتفعة لكي نتأكد من الإصابة، هناك أشخاص كانت نتيجة التحليل الخاصة بهم إيجابية، ولم يكن لديهم أي أعراض".

واختتمت: "التحليل أيضًا غير متوفر، قالوا لي في البداية عندما كنت أشعر بضيق تنفس بسيط أن أذهب للتحليل، ولم أكن أعرف أين أذهب وأين التحليل؟".

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