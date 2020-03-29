علا رشدي تنشر صورة صادمة قبل وبعد العزل .. شاهدي رد زينة

فاجأت الفنانة المصرية، علا رشدي، جمهورها بنشر صورتين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستغرام"، وذلك لمقارنة شكلها خلال فترتي قبل وبعد الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، والذي اجتاح العالم.

علقت علا رشدي على الصورتين قائلة: "دي التحديات اللي محتاجين نعملها، وروني شكلكم قبل وبعد العزل وماتتكسفوش، وعلقت على إحدى الصورتين وهي تحمل فيها كأساً قائلة: "دي ماية يا جماعة بس قبل ما تفهموا غلط".

ظهرت علا، فى الصورة الأولى مرتديه فستانًا أبيض، أما صورتها الحديثه اثناء فترة الحجر الصحي ظهرت فيها دون مكياج، وهو ما دفع الكثير من الجمهور للتعليق والتفاعل معها، وكان من بينهما الفنانة المصرية زينه التى حذرتها قائلة: "بلاش يا علا صورة ممكن ندفع تمنها عمرنا كله، ده لو فيه عمر طبعاً".

وإنهالت التعليقات على صورة علا، حيث قال لها أحد المتابعين :"أنت أصلا حلوة قبل وبعد واثناء ودايما روحك وقلبك هما الي بيحلو كل شوية أكثر"، وقال آخر: "بحيكي على جرأتك وثقتك بنفسك برافو علا".

فيما قال العديد النشطاء، أن علا تمتلك جرأه وثقه كبيرة، لظهورها بهذا الشكل دون مكياج، وقال أحد النشطاء لها: "دى مش جرأة قد مهي ثقة جامدة شابوه ليكي بجد".

على الجانب الآخر، حاول أحد المتابعين السخرية من صورها، من خلال التعليقات، والذى تصدى له الجمهور بشكل كبير.

علا رشدي ولدت لعائلة دبلوماسية وقد عاشت في أكثر من 5 بلدان منها أمريكا وإيطاليا وروسيا بدأ حب التمثيل لديها من الصغر حيث شاركت في العديد من المسرحيات في أمريكا حتي بعد تخرجها من الجامعة حصلت علي درجة الماجسيتير الشرفية في مجال إدارة الأعمال.

شاركت علا في عدد من الأعمال الفنية من أولها كان فيلم "السلم والثعبان" ثم توالت أعمالها.

تزوجت علا رشدي في مايو 2010 من الممثل أحمد داود، ولديهما طفلين.

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