المطربة جنّات تنهار بالبكاء على الهواء بسبب محمد حماقي، شاهدوا ماذا حدث!

جنّات، محمد حماقي

حلت الفنّانة المصرية جنّات ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وقامت خلال الحلقة بأداء العديد من الأغاني الخاصة بها بطريقتها المميّزة وصوتها المليئ بالمشاعر والأحاسيس، إلّا أنها لم تتمالك نفسها وانهارت بالبكاء عندما بدأت بغناء "ما بلاش" للفنّان محمد حماقي.

وتداول عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، حيث أعرب العديد منهم عن تأثرهم بسبب إحساس جنّات الذي ترجمته من خلال أدائها لأغنيتها المفضلة "ما بلاش" والتي سبق أن غنتها مع محمد حماقي في حفل زفافها.

ويبدو أن جنّات بمجرد أن بدأت بغناء "ما بلاش" والتي تعتبرها الأقرب لقلبها، تذكرت والدها محجوب مهيب الذي توفّي العام الماضي بعد مضي أشهر قليلة على فرحتها بزفافها، مما أثار هذا الأمر الكثير من الذكريات التي دفعتها للبكاء أثناء الغناء.

الجدير بالذكر، أن الفنّانة جنّات تحدثت خلال لقائها مع عمرو أديب عن مشاريعها الفنّية وأكدت أنها لا تستطيع أن تقوم بطرح ألبوم إلا كل سنتين أو 3 سنوات لأنه يحتاج منها وقتًا كثيرًا للتحضير، بالإضافة إلى ذلك اعترفت بأنها لديها بعض التقصير فيما يخص مواقع التواصل والتي وصفت أن هذا الأمر يحتاج لنشاط ومتابعة دائمة وهو الشيء الذي تجد فيه نوع من الصعوبة.

View this post on Instagram A post shared by doujajannat (@douja_jannat) on Oct 27, 2018 at 4:33pm PDT