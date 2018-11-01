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المطربة جنّات تنهار بالبكاء على الهواء بسبب محمد حماقي، شاهدوا ماذا حدث!

المطربة جنّات تنهار بالبكاء على الهواء بسبب محمد حماقي، شاهدوا ماذا حدث!
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