المطرب المصري سعد الصغير يواجه حكمًا بالسجن لمدة سنة..وهذا هو السبب!

أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، حكمًا يقضي بحبس المطرب المصري سعد الصغير لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، وذلك بعدما تهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب.

وفي وقت سابق، بالعودة إلى شهر أكتوبر 2018، حكمت المحكمة وقتها بحبس المطرب سعد الصغير سنتين وكفالة 50 ألف جنيه وتغريمه ما يعادل الضريبة التي تهرب من دفعها، ووجهت النيابة العامة للفنان المصري تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 – 2015 مع شركات "القاهرة والناس"، و "إم بي سي" و"سيجما للإعلام"، و"النهار"، و"السبكي للإنتاج الفني"، إضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية.

يشار إلى أن آخر ظهور إعلامي بارز للمطرب المصري سعد الصغير كان من خلال برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وانهار وقتها بالبكاء على الهواء أمام الكاميرات عندما بدأ بالحديث عن والدته المتوفاة وعن أمنيته أن يراها مرة أخرى في منامه.