أكشاي كومار

شارك النجم الهندي الأكثر متابعة على موقع إنستغرام أكشاي كومار صورًا للبوستر الدعائي لفيلمه الجديد "2.0"، بالإضافة إلى إعلانه عن الموعد الذي سيتم فيه عرض البرومو الرسمي للفيلم والذي سيكون في تاريخ الـ3 من نوفمبر.

وعمل هذا الأمر على زيادة حماس الجمهور لمشاهدة فيلم أكشاي كومار الجديد بعد رؤيتهم للشكل المخيف للشخصية الخاصة به، حيث أن الفيلم عبارة عن قصة خيال علمي تدور أحداثه حول عالم يقوم بتجارب عديدة ويخطئ في إحداها وينتهي به الأمر إلى تحوّل شكله بطريقة مرعبة، بالإضافة إلى تصرفاته الغير اعتيادية ليصبح غريب الأطوار.

الفيلم من إخراج شانكار، وسيشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أكشاي كومار الممثلة البريطانية إيمي جاكسون بدور الروبوت والتي ستكون خصم وند لكومار في مجريات الأحداث، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور السينما في الـ29 من نوفمبر الشهر القادم.