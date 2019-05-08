المغني التركي كوراي أفجي يعربد في صالة ديسكو

أثار المغني التركي كوراي أفجي جلبة كبيرة أثناء تواجده في صالة ديسكو، حيث سب حارس المكان وقال له:" أنت لا تعرف من أنا، لن أجعلك تأكل عيش فى هذا المكان" .

وبحسب موقع Gerçek Gündem زار النجم الشهير صالة ديسكو أحد الفنادق فى منطقة تقسيم، وأراد دخول المكان بسيارته، وعندما أخبره حارس المكان إنه لا يستطيع الدخول وفقا لتعليمات صاحب الفندق، ثار النجم غضبًا وقام بسب الحارس وقال: "استدعي لي مديرك حالا، أنت لا تعرف من أنا، لن أجعلك تأكل عيش فى هذا المكان".

من جانبه، شعر الحارس بإهانة شديدة فقرر رفع قضية ضد النجم كوراي وتقديم مشاهد الكاميرا كأدلة، حيث بدأت النيابة التحقيق مع المغني.

يذكر أن النجم كوراي ولد عام 1984 فى مدينة أنقرة ، وتخرج من جامعة موغلا للآداب والعلوم قسم الفيزياء . وقام بإصدار العديد من الألبومات الغنائية أهمها: الليلة، أهلا وسهلا، أحبك بالذات، أنت معي.

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