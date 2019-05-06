النجمة سينام اوسلو تقوم بختان طفليها التوأم

بعد معاناة شديدة في الحمل استقبلت النجمة سينام أوسلو طفليها التوأم" مصطفى وكمال "من زوجها المخرج الشهير مصطفى اوسلو فى شهر مارس.

وقرر الثنائي الفني الآن ختان طفليهما اللذان مرا بأوقات عصيبة بسبب حالتهما الصحية، وقد شاركت النجمة التركية سينام صور أطفالها عبر حسابها على الإنستجرام وقالت :" اليوم قمنا بختان أطفالنا".

يُذكر أن النجمة سينام كانت قد احتفلت بزفافها إلى المخرج والمنتج مصطفى أوسلو بعد قصة حب جمعتهما عام 2016، وهو الزوج الثالث في حياة النجمة التركية التي سبق وتزوجت من الفنان التركي سيركان بالبال الذي انفصلت عنه العام 2010 بعد عامين على زواجهما، كما تزوجت من رجل الأعمال غورسيل ساتير ابعام 2013، وانفصلت عنه بعد عام واحد على الزواج.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حب للإيجار» آخر عمل درامي عُرض لسينام، وقد شاركت في بطولته أمام النجمين باريش أردوتش وإلتشين سانجو، كما أنها اتجهت حديثاً لعالم الأزياء وافتتحت شركة تجارية لتصميم الأزياء بمشاركة فرحات كازان.

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