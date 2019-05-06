أول ظهور لبيرين سات بصحبة زوجها كينان دوغلو رغم شائعات الطلاق

احتفل شقيق النجم كينان دوغلو بعيد ميلاده ودعا إلى الحفل العائلة والمقربين .

وكان من بين المدعوين النجمة بيرين سات التى انتشرت مؤخرًا شائعات عن وجود خلافات مع زوجها كينان دوغلو منذ شهور وتطاردهما دائما شائعات الطلاق .

تمت مشاركة الصور على وسائل التواصل الإجتماعى الذى ظهر فيها النجمان معا لأول مرة منذ شهور.

يذكر أن بيرين سات (مواليد 26 فبراير 1984) هي ممثلة تركية من نجوم الصف الأول في التلفزيون والأفلام السينمائية. ولدت ونشأت بيرين في أنقرة، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وكان فيلم ألم الخريف هو أول أفلامها والذي تم عرضه العام 2009، ثم شاركت ببطولة فيلم أجنحة الليل (2009)، وموسم وحيد القرن (2012) وفيلم عالمى الخاص (2013). كما شاركت في أفلام عديدة كمغنية بجانب تجسيدها لدور البطولة في الكثير من المسلسلات التى سجلت أرقام قياسية في نسبة مشاهدتها.

حصلت بيرين على العديد من الجوائز ومن ضمنها حصولها مرتين على جائزة الفراشة الذهبية. تزوجت بيرين من المغني كينان دوغلو في العام 2014.