المهرة البحرينية تستعرض جسدها بفساتين جريئة.. ومتابعة: "كله عشان الفلوس"!

أحدثت الفنانة المهرة البحرينية ضجة كبيرة وجدلًا واسعًا بعد ظهورها بملابس جريئة ترويجًا لتطبيق الموضة Voga closet.

شاركت المهرة البحرينية متابعيها عبر موقع "إنسغرام" سلسلة مقاطع فيديو تستعرض فيها إطلالاتها المثيرة بينما تتمايل أمام الكاميرا بحركات أنثوية ودلع، وكان من بين الإطلالات: فستان رمادي من قماش الساتان جاء بشيالات سباغيتي رفيعة، وفستان وردي اللون أوف شولدر جاء ضيقًا مبرزًا منحنيات جسدها، كما اختارت فستان رمادي أوف شولدر بياقة أمامية مصممة على شكل طيات منتفخة.

وبعد موجة الجدل والانتقادات السلبية لجرأتها، قررت الفنانة إغلاق خاصية التعليقات ومنع متابعيها من التعليق، واكتفت بالإشارة إلى أن من سيشتري من التطبيق سيحصل على خصم 22%.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو ومنحت المتابعين الحرية في التعليق، فكتبت إحداهن: "اعوذ بالله من حال بعض المسلمات تبرج تعري حركات لاغواء الرجال يا ترى كم نفس اغوتها تحملت ذنبها اتقوا الله اتقوا الله".

وعلَّقت أخرى: "باجر بتنزل مقطع اوووه سوري انتوا فهمتوني غلط وكم دمعتين",

وكتبت إحداهن منتقدة: "كله عشان الفلوس.. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. كل وحدة صارت اعري من الثانية.. هذيلا من رجالهم عنهم.. لعن الله الحرية الشخصية اللي سلخت المجتمعات من دينها وعاداتها وتقاليدها وقيمتها باسم التمدن والتحضر والالفية والحرية الشخصية".

المهرة البحرينية وعيد ميلادها

وفي وقت سابق، أثارت الفاشونيستا البحرينية موجة من الجدل والاستهجان عقب احتفالها بعيد ميلادها الـ30 وتحويله إلى حفل أشبه بالزفاف، حيث تضمن راقصة شرقية ومغنية وعازفة ساكسفون.

وقررت المهرة البحرينية الرد على إحدى متابعاتها التي سخرت من مشاركتها دعاء بعد استئجارها راقصة لحفل عيد ميلادها، حيث كتبت: "من عقب الرقاصة دعاء".

وردَّت البحرينية على سخرية متابعتها عن طريق حسابها على تطبيق "سناب شات"، وقالت: "ضحكتيني، إذا شوفتي شخص مو بس سيء، لكن راكبه عيوب وذنوب فوق راسه، ادعيله وقولي الله يهديه، يعني أنا حطيت أغاني أمس، وجيت اليوم حطيت دعاء، حتى في دي تتدخلون! سيبوني أكسب أجر، كام مليون و احد يتابعني!".