راقصة شرقية وسيارة فاخرة.. هكذا احتفلت المهرة البحرينية بعيد ميلادها الـ30

احتفلت المهرة البحريينة بعيد ميلادها الـ30 برفقة أصدقائها وأقاربها في حفلٍ تضمن عدة فعاليات من بينها راقصة شرقية وعازمة ساسكفون ودي جي.

وكأي من مشهورات السوشيال ميديا، استعرضت المهرة البحرينية هداياها والأجواء الاحتفالية عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي البداية استعرضت الديكورات التي اعتمدتها للحفل مُختارةً الورود البيضاء لتزين السلالم والحديقة ليتناسب مع إطلالتها.

وتألقت المهرة البحرينية بإطلالة بيضاء أنيقة وبسيطة، حيث ارتدت جامسوت أبيض أوف شولدر مُزيَّن بالريش وجاء بأرجل واسعة، في حين أسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها. كما اختارت فستانًا باللون الفوشي والبيج لإطلالتها الثانية.

ونشرت البحرينية: مقطع فيديو لوالدتها وهي ترقص مُرتدية فستانًا أسود جاءت تنورته مصممة من قماش الشيفون.

المهرة البحرينية وهدايا عيد ميلادها

واستعرضت الممثلة الحسناء الهدايا التي تلقتها من بينها سيارة رولز رويس‎ الفاخرة التي ركنت في كراج المنزل، لكن اتضح أنها من ابتاعتها لنفسها في هذه المناسبة.

وأشارت البحرينية في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي أن كل ما سيرونه هو هدية لنفسها، وقالت: "أوعدهم باذن الله الواحد الأحد أنكم سترون المهرة هذا العام غير غير غير"، لافتة الى أن "أفضل شيء اليوم هو أنها تغيّرت وسط عيونكم والأحلى اني قاعدة اشارككم فرحتي وكل ما سترونه اليوم هو هدية من نفسي إلى نفسي لاني فعلا بديت أحب نفسي وأشبعها اهتمام وبنفس الوقت".

وأضافت: "ايه نفسي الوحيدة اللي شهدت على كل العذاب الذي مريت فيه وكل الظروف والمصاعب وصرت الحين أدلع نفسي وأحب نفسي أكثر فهذا اليوم هدية مني إلى نفسي وشكرا لكم".

المهرة البحرينية تتعرض للانتقاد

وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق على الفيديو، فبعضهم هنأها بعيد ميلادها، والبعض الآخر انتقدها لطريقتها الاستعراضية في الحفل.

علَّقت إحداهن: " حتي بنات ال سعود مايشترون هالسيارات المشهورات يحبون الهياط الكذبي مدري وش الفايده".

وكتبت أخرى: " كله جذب وعياره وفشار على الفاضي من قبل قالت عندي يخت وطياره وطلع كله جذي وفشخره على الفاضي".

وأضافت إحداهن: " هذي مسكينة زين استانسي وفرحي نفسك بس مو كل شي للتصوير .. انتي ما تعلمتي من اللي صار لك".

من جهة أخرى، أوضحت إحدى المستخدمات أن الهدايا التي تلقتها البحرينية لم تكن من أحد، وكتبت: "هي قالت بالسناب كل الهدايا اللي بتشوفونها بميلادي مني لنفسي لاحد يستنتج من مخه ويسوي اكشن وفعاليات"