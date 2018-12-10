فيديو: المهرة البحرينية تعبّر عن استيائها من التدخل في حياتها الشخصية..وهكذا كان ردها!

المهرة البحرينية

لم تستطع المهرة البحرينية أن تبقى صامتة دون أن ترد على اتهامات بعض المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت الاتهامات على صورة انتقادات قاسية، فالبعض وصف أفعالها بأنها فسق وتبذير بعد أن شاركت مؤخرًا قيامها بتأجير مخيم لأهلها بقيمة 750 دينار لمدة يوم واحد فقط.

وكان مجمل رد المهرة البحرينية هو أنها مستاءة بشدة حيال تدخل الناس في أمور حياتها الشخصية، إضافة إلى أنها نفت دفعها للمبلغ الذي تداوله العديد من متابعيها، وقالت من خلال الفيديو الذي شاركته مؤخرًا على سناب شات: " بيقولوا المهرة مأجرة مخيم بـ750 دينار حق أهلها ليوم واحد عيب وفسق وقاطه فلوسها.. ياجماعة هو أنا ملزومة أصورلكم المخيم اللي أنا فيه.. هل أنا ملزومة أنزل لكم أي تفاصيل..أكيد لا”.

وتابعت: “وأنا سبحان الله أول يوم أنا صورت لكم كل التفاصيل اللي كانت موجودة في نشرة الأسعار الخاصة بالمخيم، واللي مكتوب فيها إن أيام الأسبوع العادية الليلة بـ250 دينار.. وأيام الويك إند بـ350 دينار.. أيام العيد الوطني 500 دينار.. يعني أنا مستأجرة بـ350 دينار".

View this post on Instagram A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on Dec 8, 2018 at 1:02pm PST

من ناحية أخرى، كانت المهرة البحرينية قد أثارت الجدل سابقًا بعدما وصفت عاملات المنازل بأنهن غير ذكيات واعتبر البعض أن طريقتها في الكلام فيه نوع من التعالي والغرور وعدم الاحترام لهذه الفئة التي تعمل بجد لإعالة أسرتها، إلا أنها خرجت في فيديو لاحقًا وأكدت أنها لم تكن تقصد أي إساءة لأي شخص كان.