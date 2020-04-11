الموت يغيب الفنان الفلسطيني القدير عبد الرحمن أبو القاسم

أعلنت نقابة الفنانين السورية وفاة الفنان السوري فلسطيني الأصل القدير عبد الرحمن أبو القاسم، صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتبت النقابة عبر صفحتها على (فيسبوك): (تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبد الرحمن أبو القاسم، بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به، إنا لله وإنا إليه راجعون).

وكان الفنان الراحل، أنهى منذ شهرين تصوير مشاهده فى مسلسل (بروكار)، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020، وهو من إخراج محمد زهير رجب، تأليف سمير هزيم.

وكان للراحل تألق واضح في الدراما السورية فشارك عبر مسيرته في العديد من الأعمال السورية الناجحة أبرزها (الكف والمخرز، الجوارح، العبابيد، لكواسر، الجمل، البواسل، حاجز الصمت، بيت جدي، طوق البنات، عطر الشام، خاتون وشتاء ساخن).



