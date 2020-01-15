محمد حماقي يتقن اللغة المغربية ومتحمس للتعاون مع سلمى رشيد.. ما القصة؟ (فيديو)

كشف المطرب المصري محمد حماقي، عن خضوعه لتدريبات على إتقان اللهجة المغربية خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتقديم أغنية مغربية لأول مرة في مشواره الفني.

وقال حماقي في تصريحات له بمؤتمر صحفي على هامش تواجده في مدينة كازابلانكا المغربية، لاستلام تكريمه بدرع التميز وجائزة أفصل مطرب عربي لعام 2019 في مهرجان كازا آرت: "لن أكشف عن الأغنية إلا عندما أكون مقتنعًا تمامًا بنفسي وأنا أغني مغربي".

وتابع: "أحب أن أغني بقلبي، لذا يجب أن أتدرب جيدًا على اللهجة، لإنني إذا غنيت وأنا لم أتقنها بصفة سليمة، سأظل أفكر هل أنطق الكلمات بشكل صحيح أم لا، وسأفقد إحساسي بالغناء".

وواصل: "تم اختيار الأغنية بالفعل والبدء بالمشروع، التأخير فقط بسبب التدريب على اللهجة، وللعلم أنا أعشق المغرب وأهلها وأتشرف بتواجدي هنا".

محمد حماقي:"أتشرف بالعمل مع الفنانة سلمى رشيد وهي حالة فنية خاصة 🇪🇬❤🇲🇦@SalmaRach @Hamaki pic.twitter.com/DeNEEikkI4 — مجلة سلمى رشيد (@SalmaRachMag) January 14, 2020

وعن أداء الفنانة المغربية سلمى رشيد لأغنيته الشهيرة "ما بلاش"، علق حماقي قائلًا: "فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغني لي هذه الأغنية كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائي، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها".

وكان حماقي قد روى في تصريحات سابقة، كواليس أغنية "ما بلاش"، التي أطلقها في 2015، مشيرًا إلى أنه أهداها لوالده الراحل.

وقال حماقي: "الأغنية هي الأقرب لوالدي لأنني أهديتها لوالدي كونه توفى وأنا أجهز لهذا الألبوم ولم يكن اللحن وقتها قد كتب والكلمات التي كتبها الشاعر أمير طعيمة توصيف لنفس ما حدث بآخر ليلة كانت بيني وبين والدي".

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