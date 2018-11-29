الموت يغيّب الابن الأصغر للفنان طلال سلامة

الفنان طلال سلامة

فجع الموت الفنان السعودي طلال سلامة بوفاة ابنة الأصغر أحمد الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ16 عامًا بعد قضائه آخر سنواته في العناية المركزة في حالة غيبوبة على إثر تعرضه لحادث سير عندما كان في عمر العشر سنوات، وهو الأمر الذي أبعد المطرب السعودي عن الفن لفترة طويلة.

وساند عدد من نجوم الوسط الفني زميلهم في هذه اللحظات المريرة على كل أب، وقدم كل من عبد المجيد عبدالله وبلقيس أحمد فتحي وآخرون خالص التعازي في وفاة الشاب الصغير.

الجدير بالذكر أنه ستقام صلاة الجنازة على ابن الفنان سلامة في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة يوم الخميس، والدفن سيتم في مقبرة بقيع الغرقد.