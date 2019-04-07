الموت يغيّب الفنان المصري محمود اسماعيل عن عمر يناهز الـ69 عامًا

الفنان الراحل محمود اسماعيل

فجع الموت الوسط الفني المصري بوفاة الفنان محمود اسماعيل صباح يوم الأحد عن عمر يناهز الـ69 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى وفاته، وسيتم تشييع جنازته من مسجد سيدي القباري في الإسكندرية عصر اليوم.

وأعلنت الكاتبة ريم خيري شلبي ابنة الأديب الراحل خيري شلبي عن الأمر عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت قائلة "خبر مزعج جداً على الصبح.. وفاة صديقي وصديق أبويا الفنان إسماعيل محمود.. اللهم اغفر له وتقبله مع الصالحين".

إسماعيل محمود ولد بمحافظة الإسكندرية في يناير عام 1950، درس القانون والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عدداً من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسل "ليالي الحلمية" حيث قدم شخصية "زاهر"، كما شارك في مسلسل "العصيان" و "أم كلثوم" و "زيزينيا"، فيما كان الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" هو آخر الأعمال التي يشارك فيها الراحل قبل عامين.

وشارك ”إسماعيل“ في مسلسل ”الجماعة“، الذي كان آخر أعماله، ليبقى اسمًا مميزًا في عالم الفن ومرجع من مراجع التمثيل وعالم صناعة الدراما.

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