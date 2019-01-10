الموت يغيّب المخرجة اللبنانية جوسلين صعب في باريس

المخرجة اللبنانية الراحلة جوسلين صعب

توفيت المخرجة اللبنانية جوسلين صعب عن عمر يناهز الـ71 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث قضت آخر سنواتها بالعاصمة الفرنسية باريس ورحلت عن عالمنا أثناء تواجدها في أحد المستشفيات.

اسم صعب ارتبط بأفلام الحروب والوثائقيات المصورة التي عكست شخصيتها كصحفية وكاتبة سيناريو ومصورة فوتوغرافية، حيث عملت مراسلة إخبارية لمحطات تلفزيونية أوروبية، وقامت بتغطية حرب أكتوبر 1973 وأنجزت أفلامًا وثائقية عدة عن هذه الحرب.

من أبرز أعمالها السينمائية (جنوب لبنان.. قصة قرية تحت الحصار) و(رسالة من بيروت) و«بيروت مدينتي» و«مصر، مدينة الموتى» و«كان يا ما كان، بيروت» و«غزل البنات 2» الذي يعد شريطها الأول في السينما الروائية، وقدمت فيه قصة حب جمعت الشابة هالة التي تهرب من محيطها عبر الأفلام المصرية والفنان كريم الذي يعيش بعزلة داخل شقته في ما كان يعرف بـ«بيروت الغربية» خوفاً من الحرب، ويضم سجل صعب أفلاماً روائية عدة ومنها: «حياة معلقة» و«شو عم بصير» و«دنيا» الذي لعب بطولته حنان ترك ومحمد منير، وأثار هذا الفيلم الذي أنجز في 2005 ضجة واسعة وحاز جوائز وإشادة بمهرجانات قرطاج وميلان وصندانس ومونتريال.