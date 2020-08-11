الموت يغيّب المذيعة المصرية رانيا أبو زيد..وآخر ما فعلته كان صادمًا للجميع!

فجع الموت الإعلام المصري خلال اليومين الماضيين وذلك بعد وفاة المذيعة المصرية الشابة رانيا أبو زيد مقدمة "صوت مصر" و"أيامنا الحلوة" وغيرها من البرامج، على إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية، فإن المذيعة الراحلة رانيا أبو زيد وعلى ما يبدو أنها كانت تشعر بأن ساعتها اقتربت وأنها على وشك مفارقة الحياة، حيث أنها اعتذرت عن حضور إحدى الفقرات الخاصة بها في إذاعة الأغاني داخل ماسبيرو بعد أن شعرت ببعض التعب والإرهاق، ليتفاجأ الجميع لاحقًا بأنها توفيت.

ورانيا أبو زيد التي توفيت وهي في الأربعينات من عمرها، هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة سميحة أبو زيد والتي رحلت عن عالمنا منذ عامين بعد صراع مع مرض السرطان.

ووفقًا لنائب رئيس الإذاعة المصرية أمل مسعود، فقد تقرر تشييع جثمان رانيا أبو زيد ودفنها يوم أمس الإثنين، وأعربت مسعود عن حزنها ومواساتها لأسرة المذيعة الراحلة، مشيرة أنها تفاجأة بوفاتها ولم تستطع النطق في البداية من شدة الصدمة.

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