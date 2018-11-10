الموت يغّيب الإعلامية المصرية نادية صالح عن عمر 78 عامًا

الرّاحلة نادية صالح

توفيت الإعلامية المصرية نادية صالح عن عمر يناهز الـ78 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتعد من ضمن أحد أشهر الأصوات الإذاعية المصرية التي تركت خلفها تاريخًا حافلًا ومسيرة مهنية حفرت اسمها في قلوب كل من تابعها.

واشتهرت صالح بعدد من البرامج الإذاعية، ومنها "صباح الخير" و"يوميات امرأة عصرية" و"وطني حبيبي" و"أسماء وشخصيات"، حيث استضافت عبرهم عدداً من نجوم المجتمع، أبرزهم عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب ونجيب محفوظ.

يذكر أن الإعلامية الراحلة ولدت عام 1940 و تخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة، ولكنها سرعان ما التحقت بكلية الإعلام بالجامعة ذاتها في حقبة الستينات،وحصلت على دبلوم الإعلام . ثم التحقت بالإذاعة المصرية في وظيفة مذيعة بإذاعة البرنامج العام.