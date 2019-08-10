الموت يفجع أحمد السعدني بطليقته والدة أبنائه

تقام اليوم السبت صلاة الجنازة على أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني، من مسجد سعاد كفافى بمدينة ٦ أكتوبر، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ٦ أكتوبر .

وتوفيت طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.

يشار إلى أن أحمد السعدني يستعد لتصوير مسلسل (شبر ميه) ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدني في الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل (الكبريت الأحمر) بجزأيه الأول والثانى .