الموت يفجع أحمد عزمي بأقرب الناس له

شُيع الفنان أحمد عزمي، جثمان والده، الذي رحل اليوم الخميس، من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بحضور صديقه الفنان كريم الحسيني، حسب موقع مصراوي.

وأعلن عزمي، وفاة والده عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلا: (البقاءلله.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، نسألكم الفاتحة)، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عزمي، مسرحية (الملك لير)، التي عرضت ضمن عروض مسرح "(كايرو شو)، وهي من بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، ومن إخراج تامر كرم.