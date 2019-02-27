الموت يفجع الإعلامية علا الفارس بوفاة أقرب الناس إليها

الإعلامية علا الفارس

نشرت الإعلامية علا الفارس عبر حسابها على موقع تويتر خبر وفاة أغلى الناس على قلبها ألا وهي جدتها، وكتبت في تغريدتها قائلة: " انتقلت الى رحمة الله تعالى قبل ساعات جدتي الغالية … اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء… اللهم ارحمها و أغفر لها و أنظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين".

وقدم الجمهور التعازي للإعلامية الأردنية من خلال التعليقات، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الإعلامية والفنية الذين قدموا تعازيهم الحارة أيضًا مثل الممثلة شيماء سبت والإعلامي مصطفى الآغا وزوجة الممثل عابد فهد الإعلامية زينة يازجي.

انتقلت الى رحمة الله تعالى قبل ساعات جدتي الغالية ...

اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء...

اللهم ارحمها و أغفر لها و أنظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وكانت علا الفارس قد كتبت كلمات مؤثرة لجدتها الراحلة عبر حسابها على إنستغرام وقالت: "جدتي حبيبتي ... في ذمة الله .... ادعوا لها بالرحمة ... والله يصبرنا على فراقك ... لا يكسرني شيء الا رحيل من احب .... كنت مثال الأم والجدة الحنونة والطيبة..عزاؤنا أن كل الناس تذكرك بالخير وتحبك ولن تنساك..وعزاؤنا الأكبر هو بالدعاء لك أن يرحمك الله برحمته ويجمعنا بك في الفردوس الأعلى.. وداعا يا جدتي..وداعا يا حنونة..وداعا يا أطيب قلب ..".

من ناحية أخرى، كانت علا الفارس قد واجهت الفترة الماضية موجة من الانتقادات ومطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة كتبتها عقب فوز قطر بكأس آسيا، اعتبرها البعض في وقتها بمثابة استفزاز للشعب الإماراتي والسعودي على خلفية الخلافات السياسية بينهم وبين قطر.