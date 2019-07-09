الموت يفجع الفنانة أمينة بوفاة أقرب الناس إليها بازمة قلبية

فجع الموت الفنانة أمينة بوفاة أقرب الناس إليها وهي شقيقتها الكبيرة عزة الفخراني بعد تعرضها لأزمة قلبية فارقت على إثرها الحياة صباح يوم الإثنين في منزلها.

وأعلنت أمينة عن هذا الخبر عبر حسابها على موقع إنستغرام، حيث نشرت صورة باللون الأسود معلنة بدء الحداد على وفاة شقيقتها وعلقت: "اختي نور عيني عمري كله امي وابويا ماتو انهارده تاني اختي عزة في ذمة الله".

ولم يتأخر عدد من النجوم عن تقديم التعازي في وفاة شقيقة الفنانة أمينة، وكان من بينهم كل من الفنانة شيماء سيف وآيتن عامر وجمانة مراد وسالي أحمد وصفاء سلطان ومي كساب وروجينا ونسرين أمين وغيرهم من الأسماء الأخرى.

على صعيد آخر، شاركت النجمة الشعبية أمينة والمطرب العراقي محمد السالم في إحياء حفل غنائي ضخم علي المسرح الروماني، ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنها أدت مناسك العمرة قبل أن تعود إلى مصر مؤخرًا.

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