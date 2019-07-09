وائل كفوري يحيي حفله الأول في السعودية

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائي يوم 14 يوليو/تموز الجاري، في القاعة المغطاة - مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، الذي يقام بتنظيم شركة روتانا، ودعم الهيئة العامة للترفيه، حسب موقع صدى البلد.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات – المنظمة، تذاكر الحفل للجمهور لشرائها عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة.

من ناحية أخرى، يستعد وائل كفوري للمشاركة فى فعاليات النسخة الجديدة من أعرق المهرجانات الأردنية، (جرش)، والمقرر انطلاق صافرة دورته الـ34 مساء الخميس 18 يوليو/تموز الجاري فى مدينة جرش التاريخية، ويعود هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوي.