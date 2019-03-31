الموت يفجع الفنانة الكويتية غدير السبتي بوفاة شقيقها

خيم الحزن على قلب الفنانة الكويتية غدير السبتي وذلك بعد وفاة شقيقها عبدالله السبتي الذي عانى مع مرض السرطان لوقت طويل، ولم يتأخر أي أحد من النجوم من تقديم التعازي والمواساة لزميلتهم في الوسط الفني ومواساتها في هذه اللحظات الصعبة.

وكانت غدير السبتي قد نشرت مسبقًا صورًا لشقيقها أثناء تواجده في المشفى، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالشفاء وعلقت: "اللهم اشفي من اتعبه مرضه وتأخر شفائه وقل دواءه أنت عونه يا رب العالمين..ادعوله محتاج دعائكم يا رب العالمن اهو تحت رحمتك".

وبعد انتشار خبر وفاة شقيق الفنانة غدير السبتي، سارعت الفنانة إلهام الفضالة بتقديم التعازي وعلقت عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "عظم الله أجرج حبيبتي غدير في وفاة أخوج عبدالله وأحسن الله عزاج..الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته والله يمسح على قلبج ويعوضج خير يا رب..وإنا لله وإنا إليه راجعون".