الموت يفجع الفنانة الكويتية غدير السبتي بوفاة شقيقها

عظم الله أجرج حبيبتي غدير في وفاة أخوج عبدالله وأحسن الله عزاج .. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته والله يمسح على قلبج ويعوضج خير يارب .. وإنا لله وإنا إليه راجعون @ghader_alsabti

A post shared by Elham Alfadalah الهام الفضالة (@elhamalfadalah) on Mar 29, 2019 at 7:29am PDT