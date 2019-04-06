الموت يفجع الفنان الكويتي بشار الشطي بوفاة والده

بشار الشطي

غيّب الموت والد نجم ستار أكاديمي الفنان الكويتي بشار الشطي، وذلك عصر يوم الجمعة، وأعلن عن هذا الخبر عبر حسابه على موقع إنستغرام وذكر كافة التفاصيل المتعلقة بموعد الجنازة والعزاء.

وكان بشار الشطي في حال مؤثرة جدًا، حيث كتب عبر حسابه على إنستغرام وقال: "انا لله وانا اليه راجعون..انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي وحبيبي وصديقي واغلى ما عندي (يعقوب عبد علي عبد الرحيم الشطي) والد كل من مقدم متقاعد يوسف الشطي، العقيد ناصر الشطي، بشار الشطي، محمد الشطي".

View this post on Instagram A post shared by bashar alshatti (@basharnoo) on Apr 5, 2019 at 4:23am PDT

وبحسب ما ذكر، من المقرر أن يوارى جثمان الراحل الثرى يوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا في مقبرة الجعفرية في الكويت، والعزاء صباح الأحد في حسينية سيد محمد بمنطقة سلوى شارع المسجد الأقصى.

وكان عدد من أصدقاء النجم بشار الشطي قد حرصوا على مواساته وتقديم التعازي له، من بينهم الفنانة المغربية أسما المنور، وصلاح الزدجالي، وحسين المهدي، وحلا الترك، وأيمن الأعتر.

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