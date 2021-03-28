الموت يفجع ديانا كرزون مجدداً.. وشقيقاتها التوأم تتجاهلا الموضوع!

من بعد وفاة جدتها من طرف والدتها بسبب فيروس كورونا المستجد، فُجعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بخبر وفاة عمتها بنفس الطريقة.

وشاركت ديانا الخبر الحزين في البداية من خلال منشور عبر حسابها في إنستقرام، إلا أنها عادت وحذفت المنشور بعد دقائق واكتفت بمشاركة الخبر عبر خاصية الستوري من خلال حسابها وكان الملفت أن شقيقتيها التوأم زين وهيا قد تجاهلن الموضوع تماماً ولم يشاركا أي منشور للتعزية أو يتطرقا للحديث عنه.

بالعودة لأصل الموضوع فإن علاقة الأخوات كرزون ليست جيدة مع والدهن الموسيقار سمير كرزون وعائلته والسبب يعود إلى الطلاق وغيرها من الأمور التي سببت هذا الجفاء بين الفتيات ووالدهن ما عدا ديانا التي ما زالت على تواصل مع الموسيقار سمير وشقيقها الوحيد داوود.

وشارك والد كرزون بدوره خبر وفاة شقيقته بمنشور عبر حسابه في فيسبوك والذي جاء فيه "لا نقول الا رحمة الله عليكي اختي هي امي الغاليه الحنونه المرضية ام عصام كرزون بركات ابو الفيلات. انتقلت مساء هذا اليوم إلى الرفيق الأعلى بعد معاناة مع مرض الكورونا..كيف ستكون الحياه بدون ام عصام..عزائي لكم ياخال عصام وحسام وأمير وسحر وسناء. ربي يصبر قلبكم. الرحمه الرحمه لها. وادخلها فسيح جناته"

لانقول الا رحمه الله عليكي اختي هي امي الغاليه الحنونه المرضيه ام عصام كرزون بركات ابوالفيلات. انتقلت مساء هذا اليوم... Posted by Sameer Karzon on Wednesday, 24 March 2021

من جهة أخرى، تستعد ديانا لاستقبال طفلها الأول من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري وقد شاركت الخبر السعيد على طريقة الفيديو كليب الذي حمل عنوان "هو مين"، وجاء خبر مشاركة الفنانة للخبر السعيد بعد أن خمن الجمهور الموضوع أولاً من خلال الصُور التي كانت تشاركها من حفلات الزفاف في قطر وكانت علامات الحمل واضحة عليها.

يذكر أن زواج ديانا تم وسط جائحة كورونا بحفل اقتصر على أهل العروسين فقط، ومن بعدها توجه العروسان إلى إحدى المزارع الخاصة برفقة شقيقتها واثنين من أصدقائها بغاية تصوير لقطات للعروسين وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

من جهة أخرى، تعرضت ديانا لهجوم شديد بعد تداول تصريح قديم لها يعود عمره لحوالي السنتين حول عدم إعطاء العاملات المنزليات الحرية خارج نطاق الأسرة والمنزل خوفاً من الوقوع في المشاكل والتي من ضمنها أنه قد يتلاعب أي شخص بعقلها لينتهي الأمر بالسرقة أو جرائم أخرى.

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