جدة شهاب تتصدر الترند بحفل زفافها.. والجمهور "لمتى المهزلة"؟

تصدر هاشتاق #جدة_شهاب الترند عبر تويتر في المملكة العربية السعودية بعد أن شارك الشاب الإيراني شهاب مجموعة صُور وفيديوهات من حفل زفاف أُقيم لجدته.

الجدة التي عُرفت بالفيديوهات الكوميدية كان قد أعلن حفيدها منذ بضعة أيام أنها تستعد للزواج من رجل إيراني وبالفعل أُقيم أمس حفل زفاف داخل إحدى الصالات بحضور أهل وأصدقاء العائلة.

وارتدت العروس الفستان والطرحة البيضاء ورقصت على أنغام الأغاني الخليجية والإيرانية منها.

وتداول الجمهور الفيديوهات والصُور بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات مختلفة كان من بينها "كلله تمثيل والمخرج شهاب وجايب شويته كومبارسات مشان اثاره الجدل".

وتابع آخر "لاحول ولا قوة الا بالله .. ليش بيمسخروا حالهم"..وكان هنالك تعليق لأحدهم "طلعت العائلة باكملها تعبانه مو بس هو"....وكان هنالك تعليق "لـ متى المهزلة"؟!

إلا أن الجمهور اتفق بشكل كامل على أن الحفل ما هو إلا مسرحية متفق عليها لتصدر الترند وحديث الجمهور لا أكثر ولا أقل كما أن شهاب سبق وأن قام بنفس الخطوة مع عمته التي أُقيم لها حفل زفاف مماثل ولكن في المنزل بعد أن علق الشاب الإيراني أنها تزوجت من رجل أعمال كويتي.

يذكر أن شهاب تم استبعاده من دولة الكويت بسبب فيديوهات مثيرة للجدل له من بينها إطلاقه للشتائم أمام الكاميرا، ومنذ لحظة عودته إلى إيران قرر الشاب فضح المشاهير عن طريق مشاركة أسرار خاصة كان من بينها أن زوج الدكتور خلود يخونها بشكل دائم وانه يشرب الخمر على متن اليخت الذي يملكه.

كما تحدث أيضاً عن مشهورة عربية أقامت علاقة جنسية كاملة مع حبيبها قبل الزواج وأنها كانت تطلب من شهاب أن يرسل لها أرقام الشباب الذين يرغبون بها لكي تستغلهم أو تكون بعلاقة معهم في كل مرة كانت تتشاجر فيها مع زوجها.



وعلى الرغم من محاولات الشاب العودة إلى الكويت حيث تتواجد والدته إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل خاصةً أنه بدأ بمهاجمة مشاهير الكويت بطريقة لا أخلاقية فقط حتى لا يخسر الترند وحديث الجمهور.

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