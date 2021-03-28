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دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد محمد الترك بالشورت القصير والقُبلات.. فيديو!

منشور 28 آذار / مارس 2021 - 08:29
دنيا بطمة ومحمد الترك
دنيا بطمة ومحمد الترك

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد ميلاد زوجها المنتج البحريني محمد الترك بمفاجأة صغيرة داخل منزلهما في المغرب.

وارتدت بطمة "توب" واسعًا مع شورت قصير وكانت تحمل قالب الحلوى بيدها مع باقة الورود أثناء غنائها لأغنية عيد الميلاد، وما كان من زوجها إلا أن اقترب منها وقبّلها وشكر الموجودين على المفاجأة التي أعدوها له بمناسبة ميلاده الـ 40 بحسب المتداول.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ويبدو أن الجمهور لم يعد يتقبل الثنائي بسبب مشاكله والتي كان آخرها السخرية من قرار سجن والدة حلا الترك السيدة منى السابر إثر قضية أموال مسروقة من ابنتها وصلت لـ 200 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي تقريباً.

تعليقات الجمهور على الفيديو كانت كالتالي: "اللهم قرب ذاك اليوم الي تحاسبهم بي بالدنيا قبل الاخره"...وتابع آخر "إن شاء الله افراج قريب لـ منى السابر".

وكان هنالك تعليق "سحارة مكاره على اساس اتحبه ام سحوره"...وأضاف آخر "شتتي عائلة بأكملها لا حول و لا قوة إلا بالله"!

يذكر أن الترك يقيم برفقة زوجته في المغرب منذ حوالي السنة بعيداً عن أولاده من زوجته الأولى الذين يقيمون مع والدته مها الترك، وسبب تواجد محمد في المغرب إلى جانب بطمة هو القرار القضائي المفروض على الأخيرة بمنع السفر خارج المغرب بحكم ادعاءات تورطها في حساب ابتزاز المشاهير "حمزة مون بيبي" والذي على أثره تم اعتقال شقيقتها إبتسام التي قضت عدة شهور داخل السجن بعد إثبات تورطها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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من جهة أخرى، سخرت دنيا عدة مرات من والدة حلا الترك التي تواجه قضية السرقة وحكم السجن لمدة سنة كاملة، وكانت سخرية الزوجة الثانية عن طريق مشاركة أغنية "يوم ليك ويوم عليك" وهي تتراقص داخل سيارتها فرحاً بالقرار، وكانت السابر قد ردت عليها بوصفها بـ "المستوى الرخيص والهابط".

وكانت السابر قد صرحت سابقاً أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بابنتها حلا الترك وابنها الأكبر عن طريق تبديل خانة الأم باسم دنيا بطمة وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كلمات دالة:دنيا بطمةمحمد التركمنى السابرحلا التركمها الترك

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