الموت يفجع عائلة الفنان عمرو دياب!

توفيت أمس الأربعاء والدة "زينة عاشور"، أي حماة عمرو دياب وجدة أولاده.

ابنة عمرو "جنى" نعت جدتها بفيديو قديم مع تعليق "بحبك يا تيتا، شكراً لأنك أعطيتني عائلة رائعة من أم وخالات وخوال وأقارب. أحبك جدتي وأتمنى أن تكون روحك بسلام".

أما كنزى دياب فقد نعت جدتها بمنشور جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم جدتي رئيفة النوري وأسكنها فسيح جناته، اللهم أنزل نورا لها قبرها ووسع مدخلها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها"

يذكر أنه لا يعلم بعد إذا ما كان عمرو قد تطلق من زينة، ولكن الأكيد أنه متزوج من دينا الشربيني ويقضي الحجر المنزلي برفقتها كما كانت قد صرحت مؤخراً مؤكدةً أنه لم يغادر المنزل منذ بداية الحجر وأنه يمارس الرياضة في البيت للحفاظ على لياقته.

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