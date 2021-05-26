الموت يفجع قصي خولي بأقرب الناس لقلبه

نعى الممثل قصي خولي صديق عمره زياد حسين، معبّراً عن حزنه بعد هذه الخسارة الموجعة. ونشر صورة لصديقه الراحل أرفقها بتعليق:(انتقل أخي وصديق عمري وحبيب قلبي إلى جوار ربه، تركنا زياد جسداً، لكنه باقٍ معنا ‏روحاً).

وتابع: (من هم مثل زياد قلة في هذه الدنيا للأسف. رح اشتقلك كتير كتير يا أبو مازن. زياد حسين الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة)، حسب صحيفة النهار.

وقدّم عدد كبير من زملاء خولي في الوسطين الفني والإعلامي العزاء لخولي في مصابه، معربين عن مواساتهم لفقدان عزيزه.

من جهة أخرى، شر الفنان قصي خولي صورة على حسابه الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام)، من كواليس تصوير مسلسل (2020)، الذي عرض جزئه الأول في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي وكان الأكثر مشاهدة وتفاعل من الجمهور.

وعلق خولي على الصورة، قائلاً: (بحب هالصورة.. يسعد أوقاتكم جميعاً).