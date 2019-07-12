الموت يفجع مروان خوري بأعز الناس: (أمي حبيبتي وقديستي)

نشر الفنان اللبناني مروان خوري، عبر حسابه الرسمي على (إنستجرام)، برقية العزاء الخاصة بوالدته التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الخميس. وكتب في أول تعليق له بعد رحيل والدته: (امي حبيبتي وقديستي).

وكانت أسرة الفنان اللبناني مروان خوري، قد أعلنت عن رحيل والدته السيدة نسيما مارون نطانيوس، ويشيع الجثمان من كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زغرتا.

هذا و أعلن مروان خوري اعتذاره عن حفله الغنائي الجديد فى لبنان، والذي كان مقررا له اليوم الجمعة، 12 يوليو /تموز الجاري.