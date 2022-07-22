الموت يفجع نهلة سلامة بأقرب الناس اليها

أعلنت الفنانة نهلة سلامة وفاة والدتها الفنانة الاستعراضية نوال الصغيرة مساء أمس الخميس 21 يوليو/تموز الجاري. و من المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود ، ويتلقى العزاء بمنزل الراحلة بحضور بناتها.

و كتبت نهلة سلامة عبر حسابها بموقع (فيسبوك): (حبيبتي يا أمي وعشقى وكل حياتي، الله يرحمك ويحسن إليك إنا لله وإنا إليه راجعون).

ولدت نوال الصغيرة فى ٧ أبريل/نيسان ١٩٤٩، وبدأت التمثيل فى سن صغيرة، ثم عملت كراقصة لمعت فى الستينيات واستمرت حتى بداية السبعينيات، وقدمت دور حميدة خادمة عمدة زنبيل الجبل فى فيلم (أنا الدكتور) مع عادل امام و فريد شوقي عام ١٩٦٨.