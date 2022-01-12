المودل روز تخسر في تحدي التيك توك.. والمودل هيما يحكم عليها بشرب هذا الشيء!

أطلَّت المودل السعودية روز في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" إلى جانب الشاب السعودي الملقب بـ"المودل هيما"، وتضمن البث تحديات كثيرة في حال خسر أحد الطرفين.

ومن الواضح أن المودل روز قد خسرت التحدي، لهذا قرر المودل هيما الحكم عليها بشرب بيضة نيئة أمام الجميع، وهو أمر رضخت له روز على الفور؛ فنراها ممسكة بكأس كسرت فيه بيضة وقامت بشربها أمام الجميع ونلاحظ اشفئزازها من الطعم إلَّا أنها قاومت ولم تتقيَّأ، وقالت: "أصلًا عادي".

وبعد انتهاء التحدي، طلب هيما منها الرقص على إحدى الأغاني؛ لتتمايل روز على أنغام الأغنية مًرتدية كروب توب أبيض وبنطال جينز أزرق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، فكتبت إحداهن مستهجنة: "انا حامت كبدي من هالاشكال بدون بيض ني".

وكتب آخر: "ييييع بكل معنئ الكلمه مدري من البيض من هيما، مدري من لوعه التسبد طووز".

وانتقدت إحداهن إطلالة روز، وكتبت: "هي روز عندها مشكله في بطنها والاقمشه. يعني المنظر صاير مقرف".