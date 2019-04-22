النجمان التركيان بيلين أكيل وأنيل ألتان يستقبلان طفلتيهما التوأم

وضعت النجمة الشهيرة بيلين أكيل أمس طفلتيها التوأم من زوجها الممثل الشهير أنيل ألتان. وقد قرر الثنائى الفني الشهير تسمية التوأم ألين ولينا .

شاركت ميليس صديقة النجمة بيلين المقربة صورة عبر حسابها على الانستجرام قائلة :" بناتى الأحباء".

وقام الثنائي الممثل التركي آنيل ألتان، والنجمة التركية الحسناء بيلين أكيل، بطلة المسلسل التركي الشهير "لا مفر من الحب" بفتح حساب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتوأمهما "الين ، لينا" .

ذكر أن آخر أعمال بيلين وأنيل هو البطولة المشتركة للمسلسل التركي "الدائرة"، والذي يقوم فيه أنيل بدور مساعد المفتش "فولكان" وخبير المعلومات للفريق، وبيلين بدور مساعدة المفتش "عائشة".

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