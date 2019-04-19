رفض دعوى تعويض للنجم كرم بورسين ضد ماركة مودو رغم استغلالها لاسمه دون إذنه

ردت المحكمة التركية دعوى التعويض التي رفعها النجم التركي الشهير كرم بورسين ضد سلسلة المتاجر الشهيرة مودو mudo بسبب استغلال اسمه دون إذنه.

وكان النجم قد طالب بتعويض 100 ألف ليرة من الشركة. وبحسب جريدة “حريات” التركية ، صرح محامي النجم الذي قام برفع القضية في محكمة حقوق الملكية الفكرية والصناعية بأن سلسلة المتاجر الشهيرة قامت باستغلال صور كرم بورسين عبر حسابها على الإنستجرام بدون إذن.

وقال: “نريد تعويضات من الشركة 50 ألف ليرة عن الأضرار المعنوية و 50 ألف ليرة أخرى تعويضات مادية”. قضت المحكمة برد القضية على أساس أن كرم بورسين لم يذهب إلى الوسيط أولاً للتفاوض مع الشركة، وفقًا للقانون.

يذكر أن النجم كرم بورسين من مواليد 4 يونيو 1987 وهو ممثل تركي معروف بدور جان في مسلسل ما وراء الشمس، كما شارك فيالتمثيل فى العديد من الأفلام والمسلسلات اهمها: فيلم الخميس ، الفراولة الكئيبة ، القصر الملعون ، ماوراء الشمس ، الذين لايعيشون، مسألة شرف ، هذه المدينة ستلاحقك . وحصل النجم على العديد من الجوائز.