النجمة الهندية سونالي بيندر: فرصتي ضئيلة للبقاء على قيد الحياة!

بعد وصولها لمرحلة متأخرة من مرض السرطان، كشفت نجمة بوليوود سونالي بيندر، أن الأطباء أخبروها أن فرصتها في النجاة من المرض لا تتجاوز نسبة 30٪.

كان صراع سنالي بيندر ضد السرطان مصدر إلهام للملايين الذين يقاتلون هذا المرض المرعب، منذ تموز / يوليو من العام الماضي عندما أخبرت معجبيها لأول مرة أنها قد تم تشخيص حالتها بمرض السرطان وكانت تنشر باستمرار تحديثات معركتها مع المرض الخبيث على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "هندوستانت تايمز" حديثها مع "راجيف ماساند"، الصحفي والناقد الفني، حيث قالت إنها في البداية لم تكن تعلم أي مرحلة من السرطان لديها.

وأضافت: "بعد ذلك عند وصولي إلى نيويورك، كان أطبائي هناك من أخبروني بأنني ليس لدي سرطان من المرحلة الرابعة فقط، بل فرصتي في البقاء على قيد الحياة لا تتجازو نسبة الـ30%".

وقالت إنها لم تكن مقتنعة بقرار زوجها بالسفر إلى نيويورك لتلقي العلاج، وكانت تتجادل معه بشكل مستمر قائلة: "لماذا تأخذنى بعيدًا عن موطني وحياتي؟" لكن زوجها أصر على اصطحابها لتلقي العلاج هناك.

يذكر أن سنالى عادت إلى الهند بعد أن أمضت ما يقرب من ستة أشهر في الولايات المتحدة، حيث عادت ببطء إلى العمل، وأجرت مؤخرًا جلسة تصوير لمجلة "فوغ إنديا" خلال رحلتها العلاجية لمعالجة الندوب التي خلفها مرض السرطان في جسدها.

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