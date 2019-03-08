من ديبيكا بادوكون إلى آيشواريا راي.. شاهدي كيف تألقت نجمات بوليوود بالأحمر (صور)

تتربع نجمات بوليوود على عرش الجاذبية والأناقة، ولكن بطابع مميز لا يتكرر، وبالإضافة إلى جاذبية إطلالاتهن، لا تخشى نجمات بوليوود اختيار التصاميم أو الألوان الجريئة اللافتة مثل الأحمر.

وكما يُعرف عن الأحمر، يتميز هذا اللون بما يمثله من حيوية وطاقة وإثارة وجاذبية خاصة من نوعها، فالدراسات تؤيد ذلك، كما كشفت أيضًا أن الرجال ينجذبون أكثر إلى السيدات اللواتي يرتدين الأحمر.

فمن ديبيكا بادوكون إلى آيشواريا راي، اخترنا لكِ من صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أجمل إطلالات فاتنات بوليوود بالأحمر:

عليا بهات

على الرغم من أن عليا تتميز بملامح هادئة وطفولية، إلا أن أسلوبها وستايلها يتميز بالجاذبية والجرأة، والدليل هذا الفستان الذي تميز بالأحمر الميتاليك مع تصميم جريء ذو فتحات جانبية وشق عال.

سارة علي خان

من بين مختلف التصاميم، يعد الفستان التكسيدو الذي يشبه جاكت البدلة، أحد أكثر التصاميم جاذبية، وخاصة باللون الأحمر مثل الذي اختارته سارة وكشف عن رشاقة ساقيها.

ديبيكا بادوكون

عند ذكر الجاذبية والأناقة، لا يمكننا نسيان ديبيكا، خاصة إطلالاتها المختلفة في زفافها من رانفير سينغ، ومن بينها تلك الإطلالة التي تألقت فيها ديبيكا بفستان أحمر غاية في الأناقة من توقيع زهير مراد.

بريانكا تشوبرا

تحتفظ بريانكا بمكانة خاصة في عالم الموضة والأناقة ودائمًا ما تبهرنا بإطلالاتها المتنوعة، مثل تلك الإطلالة بفستان أحمر ذو طيات وأوف شولدر يكشف عن أحد الكتفين.

بارينيتي تشوبرا

اختارت بارينيتي الأحمر عنوان لإطلالتها الكاجوال، والتي تميزت بكروب توب أضفى مزيدا من الجاذبية لإطلالتها.

شيلبا شيتي

تتألق شيلبا في الأربعينات من عمرها بأجمل الإطلالات وأكثرها جاذبية، مثل تلك الإطلالة التي جمعت فيها بين كلاسيكية الذوق الهندي والعصرية، حيث أضافت الساري إلى جمبسوت جذاب باللون الأحمر.

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