النجم التركي جان يامان

كشف النجم التركي جان يامان عن وشم جديد قام برسمه على صدره، واختار يامان رسم طائر كبير، وهو ما اعتبره البعض طريقة لتعبير يامان عن حبه وامتنانه لمسلسل "الطائر المبكر" والذي كان سببًا في شهرته.

واستطاع يامان أن يلفت الأنظار إليه ويحقق نجاح كبير من خلال دوره في مسلسل الطائر المبكر عدا عن وسامته التي لفتت أنظار معجباته، ليصبح يامان نجم في الشارع التركي وعند الجمهور العربي.

وتدور أحداث مسلسل "الطائر المبكر" حول فتاة تُدعى سينام تُجسد شخصيتها الفنانة التركية الشابة " ديميت أوزدمير" وهي فتاة طموحة ونشيطة تحملت مسؤولية عائلتها وقامت بإدارة محل البقالة عن والده بسبب مرضه.

وعلى العكس منها شقيقتها ليلي والتي تعمل بإحدى المجلات فهي شخصية غير نشطة وتعشق الأموال والمظاهر، تعلم سينام أن الجريدة التي تعمل بها شقيقتها بحاجة إلى موظفة، لتذهب للعمل معهم، وتتعرف على ابن صاحب الجريدة والذي يجسد دوره جان يامان وتبدأ المغامرات ضمن قالب كوميدي.

واستطاع الثنائي يامان واوزدمير تشكيل ثنائي مميز وتحقيق نجاح كبير، حيث بدا الانسجام بينهما واضح لدرجة أن عدد من الشائعات انتشرت حول وجود علاقة حب تجمعهما.

يُذكر أن الفنانة التركية ديميت أوزدمير كانت قد انفصلت عن حبيبها مؤخرًا الأمر الذي زاد من حدة الشائعات، إلا انها خرجت عن صمتها وأكدت أن يامان مجرد صديق وزميل.