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النجم التركي جان يامان يكشف عن وشم جديد.. ما علاقته بمسلسله "الطائر المبكر"؟!

النجم التركي جان يامان يكشف عن وشم جديد.. ما علاقته بمسلسله "الطائر المبكر"؟!
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