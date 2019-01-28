فيديو وصور: النجوم يتوافدون لحضور حفل ماجدة الرومي في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

ماجدة الرومي

ضمن مبادرة "نور الحياة" في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ نجوم الفن بالتوافد إلى فندق "الماسة" لحضور حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد شاركت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع إنستغرام، تظهر برفقة عدد كبير من النجوم لحظة وصولهم لمكان الحفل، وكان من بين الحضور كل من الفنانة يسرا ونبيلة عبيد ونيللي كريم ورجاء الجداوي ولطيفة وخالد زكي وآخرون.

الجدير بالذكر، أنه من المعتاد أن تحظى ماجدة الرومي باهتمام لافت من جانب النجوم في الوطن العربي فيما يخص حفلاتها، حيث أنها لاقت نفس التفاعل والحضور من قبل عدد كبير من النجوم عندما أحيت حفلها السابق في السعودية لأول مرة وتحديدًا في محافظة العلا ضمن فعاليات شتاء طنطورة، وحضر وقتها كل من نجوى كرم وراغب علامة ووليد توفيق ونيشا ونادين نجيم وغيرهم.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Jan 26, 2019 at 6:42am PST