النجوم يحتفلون بعيد ميلاد راغب علامة...صور

احتفل النجم راغب علامة بعيد ميلاده اول أمس الاثنين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأسرته، ونشرت الإعلامية بوسي شلبى صور وفيديوهات من احتفال النجم عبر حسابها على (إنستجرام)، وظهر فى الصور كل من إلهام شاهين، ليلى علوى، نيللي كريم، هالة صدقي، حسب موقع اليوم السابع.

و يستعد راغب علامة لإحياء حفل فني في مدينة دبي الإماراتية يومي 15 و16 يوليو/تموز المقبل، وستقام الحفلتان على مسرح دبي أوبرا في إمارة دبي بحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

راغب علامة من المتوقع أن يقدم خلال الحفلتين مجموعة من أغانيه الرائعة التى أشتاق عشاقه لسماعها في الحفلات التي توقفت لأكثر من عام بسبب الوباء الذي ضرب العالم، وكان الفنان اللبناني راغب علامة قد عاد مؤخراً لإحياء الحفلات، حيث أحيا حفلاً فنياً في فندق Hard Rock في الدومينكان حضرته الجالية العربية الموجودة هناك وسط إجراءات احترازية مشددة.