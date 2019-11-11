النجوم يدعمون رامي جمال بعد إعلانه إصابته بالبهاق..أبرزهم إليسا وتامر حسني

تلقّى النجم المصري والفنان رامي جمال الدعم والمؤازرة من الجمهور والوسط الفني اليوم، وذلك عقب إعلانه عن إصابته بمرض البهاق مؤخرًا وبدء ظهور الأعراض عليه، إضافة إلى أنه بدأ فعليًا التفكير بالابتعاد عن مهنة الفن وذلك بسبب خوف البعض من العدوى وتعبه لإخفاء ذلك في كل مناسبة يتواجد فيها.

تصريح رامي جمال أثار غضب بعض الفنانين الذين رفضوا فكرة ابتعاده عن مهنة الفن بسبب مرضه، وفيما يلي أبرز الأسماء التي ساندت رامي جمال اليوم ورفعت من معنوياته حتى يكمل مشواره الفني ويتجاهل ما يسبب له الأذى النفسي، وهم:

إليسا

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع تويتر رافضة شكلًا وتفصيلًا ما قاله رامي جمال، وعلقت: " ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول:..أصل الحكاية مش حكاية "شكل"... حكاية روح".

ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول:

أصل الحكاية مش حماية "شكل"... حكاية روح ❤@RamyGamal https://t.co/YhH3raZCxf — Elissa (@elissakh) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

راندا البحيري

من جهتها، دعت راندا البحيري رامي جمال أن لا يهتم لما يقوله الناس وأكدت عليه أن يستمر في مشواره وعلقت: " أنا بحبك أوي يا رامي و إنت أكيد عارف ده. ربنا يقدرك علي اللي هتشوفه أكيد من المجتمع. بس أنا عن نفسي بنصحك... تولع الناس. و خليك مع القريبين. و إنجح. و إشتغل أكتر من الأول كمان. بحبك جدا".

تامر حسني

نجم الجيل كان كلامه مليئ بالتحفيز والتشجيع، ودعا رامي جمال للابتعاد عن هذا التفكير وذكره بمايكل جاكسون وكيف عانى من الأمراض وظل مستمرًا للنهاية، وكتب على إنستغرام: " إلى الفنان الكبير و الصديق الحقيقي و المحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير و محبوب و ليك قيمتك و كل الناس بتحبك و مفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك ، و تعبك دا لاهو مؤذي ولا مُعدي و كل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر و في منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجه معينه المهم أننا نبص و نتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا و رغم كدا عندهم صبر و بينجحوا في الإختبار و بيقولوا الحمدلله و مكملين و عندهم إراده و بينجحوا أكتر من الأول".

وأضاف: "لازم تكمل نجاح يا رامي و شيل أي هلاوس من دماغك و إوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك و فنك صدقني دي حاجه عاديه يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين أزاي و نفسهم يفرحوك و بعدين إفتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك و بقى أسطوره مبتتكررش خااااالص وانت فنان و عارف ...أنا واثق إنك مؤمن و بتحمد ربنا و هتقوم و هتكمل و هفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي إنك هتنجح أكتر و أكتر و ربنا هيكرمك أجمل كرم و هتشوف قريب بحبك يا رامي".

زينة

زينة أوضحت لرامي جمال أن الإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وليس بمرضه وشكله، فكتبت له قائلة: " انسان محترم ربنا يعفوا عنك ...للاسف احنا في دنيا مابترحمش والنَّاس بقت صعبه ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة ...انت انسان موهوب يمكن انا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعي تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفوا عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من اهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".

والجدير بالذكر أن الفنان رامي جمال قد أعلن اليوم عن إصابته بمرض البهاق، وبعد حديثه عن نيته الاعتزال وتعليقه: "الناس بقت خايفة تسلّم عليا"، تصدر اسمه موقع جوجل ومواقع التواصل، وبدأت الرسائل تنهال عليه والتي طالبته بالاستمرار مهما كان.

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