لقطة لعروس تغني لحبيبها "مكتوبة ليك" في ليلة زفافها وإليسا تعلّق: "شو حلو الحب"! (فيديو)

اختارت إحدى الفتيات أن تعبّر عن فرحتها في يوم زفافها على طريقتها الخاصة، فلم تكتفي بالرقص فقط والتفاعل مع من حضر لمشاركتها الفرحة في هذا اليوم المميز في حياة كل شخص، بل قامت بالغناء بنفسها لعريسها وعبرت له عن حبها بكل إحساس وشجن وأجبرت إليسا على مشاهدتها بعد غنائها لها أغنية "مكتوبة ليك".

ومن الواضح أن الفنانة اللبنانية إليسا انسجمت خلال مشاهدتها للمقطع التي تظهر فيه العروس واقفة أمام عريسها وممسكة بالمايكروفون وتشدو بصوتها أجمل الألحان الخاصة بأغنية "مكتوبة ليك"، فعلقت النجمة إليسا على المقطع من خلال تويتر وقالت: "شو حلو الحب..مكتوبة ليك".

على الصعيد الفني، تستعد إليسا لجولتها الغنائية القادمة خلال الأسبوعين القادمين في كل من كندا والمكسيك، وذلك بعد أن أحيت حفلًا مميزًا في باريس الأسبوع الماضي على مسرح الأوليمبيا وتألقت بفستانها الأحمر.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: