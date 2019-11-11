"كلي تبن وسليلة بهائم".. فنانات كشفن عن وجههن الثاني وشتمن جمهورهن (صور وفيديو)

يبدو أن مكانة الفنانات ووضعهن الاجتماعي لا يمنعهن من التطاول على جمهورهن بألفاظ خارجة حين تضعهن المواقف في المواجهة معهم.

"حيوانة، معوقة، سفلة" وألفاظ أخرى بذيئة لا تذكر.. سلسلة عريضة من الشتائم التي وجهتها الفنانات للجمهور لتكشف عن وجههن الآخر غير الذي اعتدن الظهور عليه خلف الشاشة.

ويستعرض "البوابة" في هذه السطور أبرز الفنانات اللاتي تطاولن وشتمن جمهورهن..

شيماء سبت

قبل أيام ظهرت شيماء سبت في مقطع فيديو، وهي تهاجم إحدى متابعيها ووجهت إليها ألفاظًا جارحة، دفاعًا عن ما وصفتها "ببنت بلدها".

وقالت "سبت": "أي بنت غريبة تتعدى على أهل البلد الأصليين .. لا، حشمي نفسك أحسنلك .. اتلمي وحشمي نفسك لأقطعلك لسانك"٠

مريم حسين

وصدمت الفنانة مريم حسين جمهورها، بعدما نشرت مقطع فيديو لها، أطلقت خلاله لفظًا بذيئًا باللغة الإنجليزية.

مريم وجهت هذا الفيديو لكل من يتهمها بالغرور، حيث ظهرت به مستلقية على سريرها وتقول:" حبيت امسي عليكو واقولكم تصبحو على خير علشان ما حد يقول مغرورة ثم تابعت بالإنجليزية: (Fuck you all)" وظلت تضحك.

أحلام

الأمر ذاته لم تنأ عنه أحلام حين هاجمت الفنانة الإماراتية بعض متابعيها على موقع “تويتر”، ووجهت إليهم شتائم تسببت في حالة صدمة بين جمهورها.

وردّت “أحلام” على متابعة سألتها عن سبب حذف تعليق منشور للفنانة أصالة نصري، بقولها: "كلي تبن، أُقسم بالله إنكم حثالة المجتمع إنتوا ومن أرسلكم حيوانات قلبي معصور على فجر وإنتوا شوية حيوانات".

عبير صبري

وسقطت الفنانة عبير صبري في الأمر ذاته حين شتمت إحدى متابعيها سخرت من شكلها، فردت عبير بعنف قائلة: "يا حيوانة يا سليلة البهايم يا اللي عاملة أكونت فيك عشان تشتمي اللي غيرانة منها … يا معوقة يا غيورة يا مسكينة".

هيفاء وهبي

أما الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فتطاولت على إحدى المتابعات حينما ظهرت في إطلالة مثيرة وارتدت فستانًا قصيرًا أزرق اللون، مع "بوط" أزرق، وعلقت على الصورة: "لو النوايا لها صوت يا فضيحة البشر !! مين أكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟".

وأثارت الصورة والتعليق استفزاز المتابعين، لتعلق إحدى المتابعات بشتيمة هيفاء وهبي بلفظ خارج، لترد "هيفاء" بتبادل الشتائم معها، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين.

ريهام سعيد

الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد، هاجمت أشخاصَا على صفحات التواصل الاجتماعي، ووصفتهم بالسفلة والفشلة.

سارة القبندي

وفي الإطار ذاته واجهت الفنانة الكويتية سارة القبندي أحد متابعيها بعدما أطلق عليها وصفاً ساخراً وظهرت في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" وهي غاضبة وأطلقت الوصف نفسه على المتابع ووالدته.

يقول أستاذ علم النفس الاجتماعي محمود عبدالرحمن، إن الشهرة التي ينعم بها الفنانون قد تكون نقمة عليه فتشعرهم بنوع من الاستعلاء أحيانا فلا يسمح بعضهم بأحد يتطاول عليه أو ينتقده.

ويضيف عبدالرحمن في تصريح خاص لـ"البوابة"، إن بعض الفنانين لا يتحملون النقد سواء الموجه لشخصهم أو عملهم فيلجأون للرد على الجمهور والتطاول عليهم وشتمهم أحياناً.

وطالب أستاذ علم النفس الفنانين بأن يعوا قيمة الجمهور فبدونهم لما وصلوا لهذه المرحلة ولا يتسارعون في خلق أعداء لهم، فيما حس الجمهور على التعامل برقى مع طبقة الفنانين.

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