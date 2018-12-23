رُفعت الجلسة: النساء السعوديات يقررن مقاطعة حفل أحلام في السعودية..إليكم السبب!

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

احتل خلال اليومين الماضيين هاشتاج #مقاطعة حفل أحلام قائمة الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية على موقع تويتر، وكانت النسبة الأكبر من المشاركين من النساء، اللواتي عبّرن عن عدم رغبتهن حضور حفل الفنانة أحلام الذي كان من المقرر إقامته في الـ21 من كانون الأول، وذلك بسبب تصريحاتها حول معارضتها لقيادة المرأة في المملكة.

وجاء هذا القرار بعدما أعلنت أحلام عن إقامة أولى حفلاتها الخاصة بالنساء فقط في منطقة جازان، ولم تكن تعلم الفنانة الإماراتية أن معارضتها لقيادة المرأة في السعودية سيؤول بالنهاية إلى هذا المطاف، حيث كان رأيها أن قيادة النساء للسيارة أمر غير مقبول في بلد لها قدسيتها بوجود الحرمين الشريفين وأن ذلك سيؤدي إلى كوارث أخلاقية على حد تعبيرها.

وكانت أحلام قد ظهرت في إحدى المقابلات في وقت سابق أعلنت بأنها في غاية السعادة كونها أول فنانة تحيي حفلّا غنائيًا في مدينة جازان، إلّا أن الرياح لم تأتي كما تشتهي السفن ونجحت الحملة التي أثارتها النساء في السعودية وتم إلغاء الحفل.