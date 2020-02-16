النيابة المصرية تكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة هيثم أحمد زكي!

بعد مرور أشهر على رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي والذي كانت وفاته مفاجئة وصادمة للجميع، كشفت النيابة المصرية خلال الأيام الماضية عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق باحتمالية وجود أي شبهة جنائية في وفاة الفنان المصري، وذلك من خلال التقرير النهائي الخاص بالقضية.

وجاء قرار النيابة المصرية بحفظ التحقيقات في قضية الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وإغلاق الملف الخاص به بشكل كامل، وذلك بعد أن أظهرت التحريات والأدلة بالإضافة إلى تقرير التشريح عدم وجود أي شبهة جنائية، إلى جانب أن تقرير الطب الشرعي أكد أن أسباب الوفاة كيميائية ومرضية بحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".

وكان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في شهر نوفمبر 2019 عن عمر ناهز الـ35 عامًا، وشكّلت وفاته صدمة كبيرة في الوسط الفني، خاصة وأنه توفي بشكل مفاجئ وكان وحيدًا في منزله، ولم يعلم أحد وقتها بوفاته إلّا بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الأجهزة الأمنية لتفقده ليجدوه ملقى على الأرض داخل شقته.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: