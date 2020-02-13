أحمد فهمي يجري عملية جراحية ثانية قريبًا.. تعرف على السبب!

صرح الممثل المصري "أحمد فهمي" أنه سيسافر إلى بلجيكا خلال الفترة القادمة للخضوع لعملية جديدة.

وفي التفاصيل، أجرى الفنان المصري قبل مدة عملية جراحية دقيقة في المريء بسبب عيب خلقي ولا يعالج إلا بعملية الكي، إذ أجرى العملية قبل شهر في أحد مستشفيات القاهرة إلا أن نسبة النجاح لم تصل الـ 50% ومن المفترض أن تكون أكثر من 90%، لذلك سيضطر لإجراء العملية مجددا ولكن هذه المرة في بلجيكا.

يذكر أن أحمد احتفل بزفافه من الممثلة المصرية "هنا الزاهدة" بداية شهر سبتمبر في واحد من أفخم فنادق القاهرة وسط حضور كبير من الوسط الفني والصحافة.

ومنذ يوم الزفاف إلى اليوم واجه الثنائي عدة مشاكل أولها كان بتسمم الممثلة هنا وهي في شهر العسل أدى إلى خضوعها لجراحة طارئة، وتلاها وفاة الممثل طلعت زكريا الذي كان متزوجاً من والدتها، وحضر الثنائي لمصر من أجل المشاركة في العزاء.

بعد فترة، الوضع الصحي الطارئ الذي أصاب زوجها وتسبب في دخوله المستشفى لإجراء العملية الدقيقة.

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